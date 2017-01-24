В НОК сегодня прошла пресс-конференция

24 Января 2017 15:05

Гребцы чисты! Международный арбитражный суд Лозанны отменил дисквалификацию мужской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, из-за которой спортсмены пропустили Игры в Рио.

В Национальном олимпийском комитете сегодня прошла пресс-конференция, на которой генсекретарь организации Анатолий Котов рассказал, что расходы на одних только адвокатов составили около 80 тысяч долларов. Подготовка же всей команды к Олимпиаде обошлась в 45 миллиардов до деноминации. Белорусская сторона намерена компенсировать затраты и подаст иск на Международную федерацию каноэ в федеральный суд Швейцарии.

Анатолий Котов, генеральный секретарь НОК Беларуси: "Для них самым суровым наказанием будет рублем, долларом или евро. У нас сейчас очень важная задача грамотно рассчитать те расходы, тот моральный ущерб, который мы можем потребовать и сделать эту цифру максимально возможной. Но оценивая реальные перспективы ее возмещения, потому что судиться в Швейцарии дело недешевое, требует достаточно серьезных финансовых вложений на начальном этапе дела".

Теперь наши гребцы могут спокойно готовиться к соревнованиям. В мае стартует Кубок мира, а уже 12 февраля спортсмены отправятся на сборы в Турцию.