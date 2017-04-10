Спорт
11 Апреля 2017 07:09
В Национальном аэропорту Минск накануне встречали женскую сборную Беларуси по волейболу
В Национальном аэропорту Минск накануне поздно вечером встречали женскую сборную Беларуси по волейболу. Юниорки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. На турнире в голландском Арнеме белоруски одержали шесть побед при одном поражении. А в драматичном поединке за третье место обыграли Сербию.
Юниорки спустя 16 лет повторили лучшее командное достижение для игроков этого возраста - после чемпионата в Хорватии. Таким образом, белоруски пробились на чемпионат мира в Аргентине.
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