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В Национальном аэропорту Минск накануне встречали женскую сборную Беларуси по волейболу
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11 Апреля 2017 07:09

В Национальном аэропорту Минск накануне встречали женскую сборную Беларуси по волейболу

В Национальном аэропорту Минск накануне поздно вечером встречали женскую сборную Беларуси по волейболу. Юниорки стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. На турнире в голландском Арнеме белоруски одержали шесть побед при одном поражении. А в драматичном поединке за третье место обыграли Сербию.

Юниорки спустя 16 лет повторили лучшее командное достижение для игроков этого возраста - после чемпионата в Хорватии. Таким образом, белоруски пробились на чемпионат мира в Аргентине.

  

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