Спорт
1 Июня 2017 07:29
В минском Дворце спорта продолжается чемпионат Европы по шахматам
Сегодня третий день соревнований. Хозяева форума представлены сильнейшим составом: братья Жигалко - Сергей и Андрей, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак и Алексей Александров. Шансы на высокий результат в белорусской команде связывают с выступлением Сергея Жигалко. Отметим, что на чемпионат приехало более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров. Также ожидается, что шахматный форум посетит президент Международной федерации Кирсан Илюмжинов.
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