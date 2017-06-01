В минском Дворце спорта продолжается чемпионат Европы по шахматам

1 Июня 2017 07:29

Сегодня третий день соревнований. Хозяева форума представлены сильнейшим составом: братья Жигалко - Сергей и Андрей, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак и Алексей Александров. Шансы на высокий результат в белорусской команде связывают с выступлением Сергея Жигалко. Отметим, что на чемпионат приехало более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров. Также ожидается, что шахматный форум посетит президент Международной федерации Кирсан Илюмжинов.