В Минске завтра стартует чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет

20 Апреля 2017 19:15

333 спортсмена из 32-х стран. Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет завтра стартует в столичном Дворце спорта. За Беларусь выступит 24 атлета. По 4 представлено в рапире, сабле и шпаге как у мужчин, так и у женщин.

В первые три дня пройдут индивидуальные соревнования, 24 и 25 апреля - командные. Соревнования стартуют завтра в 9 утра.