В Минске завершился чемпионат Европы по шахматам

11 Июня 2017 15:26

Максим Матлаков из России выиграл чемпионат Европы по шахматам. Турнир накануне завершился в Минске. Серебро у Баадура Джабавы, бронза досталась еще одному россиянину Владимиру Федосееву. Лучшим из белорусов стал Сергей Жигалко - 21-е место, который вместе с Кириллом Ступаком и Алексеем Александровым выступит на Кубке мира в сентябре в Тбилиси.