Спорт
11 Июня 2017 15:26
В Минске завершился чемпионат Европы по шахматам
Максим Матлаков из России выиграл чемпионат Европы по шахматам. Турнир накануне завершился в Минске. Серебро у Баадура Джабавы, бронза досталась еще одному россиянину Владимиру Федосееву. Лучшим из белорусов стал Сергей Жигалко - 21-е место, который вместе с Кириллом Ступаком и Алексеем Александровым выступит на Кубке мира в сентябре в Тбилиси.
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