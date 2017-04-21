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В Минске сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию
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25 Апреля 2017 09:21

В Минске сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию

В минском Дворце спорта сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию. За медали в командных состязаниях будут бороться шпажистки и рапиристки, а также саблисты. Соревнования уже начались в эти минуты. Напомним, накануне наша женская команда по сабле выиграла бронзу. Молодежный чемпионат Европы - первый топ-турнир по фехтованию, который принимает Беларусь за последние полвека.

  

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