В Минске сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию

25 Апреля 2017 09:21

В минском Дворце спорта сегодня завершается молодежный чемпионат Европы по фехтованию. За медали в командных состязаниях будут бороться шпажистки и рапиристки, а также саблисты. Соревнования уже начались в эти минуты. Напомним, накануне наша женская команда по сабле выиграла бронзу. Молодежный чемпионат Европы - первый топ-турнир по фехтованию, который принимает Беларусь за последние полвека.