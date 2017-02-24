В Минске сегодня состоялась церемония вручения "спортивного Оскара"

25 Февраля 2017 21:12

Буквально несколько часов назад стали известны победители конкурса "Триумф. Героям спорта". Лучший спортсмен - Владислав Гончаров, лучшая спортсменка - Дарья Домрачева. Это признание достижений атлетов за 2015-й и 2016-й годы. Причем в списке победителей только двое мужчин, все остальные - девушки.

В номинации "Прорыв" победила Мария Мамошук - серебряный призер ХХХI летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), чемпионка Европы-2015. Мамошук стала первой в истории белорусской спортсменкой, завоевавшей медаль на Олимпийских играх в женской борьбе.

В номинации "Результат" награду присудили бегунье Марине Арзамасовой, которая одержала блестящую победу на чемпионате мира-2015 на дистанции 800 метров. Победа в данном виде стала первой в истории отечественной легкой атлетике, к тому же Марина показала гроссмейстерский результат 1.58,03. Приз от имени спортсменки, которая из-за болезни на смогла присутствовать на церемонии, получила личный тренер бегуньи Наталья Духнова.

"Самым ярким спортивным моментом" было признано выступление самбиста Степана Попова. В финальном поединке первых Европейских игр в Баку белорусский самбист из Лепеля продемонстрировал жест в стиле "Fair Play" (Честная борьба). С первых секунд схватки было понятно, что в финальном поединке в весовой категории до 74 кг против Амила Гасимова из Азербайджана наш спортсмен нацелен исключительно на победу. Степан сразу же повел в счете, но затем соперник сравнял счет. Однако белорус вновь вышел вперед и провел болевой прием, за что ему была присуждена чистая победа. Поверженному и травмированному Гасимову Попов помог покинуть ковер. По итогам заседания Исполкома международной организации "Fair Play" белорусскому самбисту Степану Попову вручен диплом за жест в духе честной борьбы.

В номинации "За волю к победе" лауреатом стал пловец Игорь Бокий, завоевавший на летних Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) семь медалей - 6 золотых и 1 бронзовую.

"Лучшим тренером" по итогам голосования признана Ольга Власова - главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте, личный тренер олимпийского чемпиона Рио-2016 Владислава Гончарова.

В номинации "Лучшая спортсменка" второй раз подряд болельщики главный приз отдали Дарье Домрачевой как победительнице общего зачета Кубка мира по биатлону сезона 2014/2015 гг. Поскольку Домрачева сейчас продолжает выступление на соревнованиях первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, первый вице-президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь вручил для спортсменки награду генеральному секретарю Белорусской федерации биатлона Анатолию Стромскому.

"Лучшим спортсменом" стал Владислав Гончаров - чемпион летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в прыжках на батуте, трехкратный призер чемпионата мира в 2015 г., призер Европейских игр в Баку-2015.

"Лучшей командой" признана женская байдарка-четверка: Маргарита Махнева, Марина Литвинчук, Ольга Худенко и Надежда Лепешко завоевали бронзовую медаль летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), а также золото на чемпионате мира-2015.



