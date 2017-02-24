В Минске сегодня вручили "спортивного Оскара"

25 Февраля 2017 21:18

Буквально несколько часов назад стали известны победители конкурса "Триумф. Героям спорта". Лучший спортсмен - Владислав Гончаров, лучшая спортсменка - Дарья Домрачева. Это признание достижений атлетов за 2015-й и 2016-й годы. Причем в списке победителей только двое мужчин, все остальные - девушки. С торжественной церемонии награждения репортаж Андрея Козлова.

Он стал единственным белорусским олимпийским чемпионом на Играх в Рио-де-Жанейро. Олимпиада вообще получилась для нас тяжелой, но от того не менее запоминающейся.

Вот это победное выступление Владислава Гончарова специалисты называли одним из самых ярких событий бразильских Игр. И тогда ему аплодировали даже сильные конкуренты из Китая, признавая справедливость победы.

Работу тренера Владислава и главного тренера национальной сборной Ольги Власовой тоже оценили те, кто голосовал в номинации "Лучший тренер". Витебская школа батута работает исправно и продолжает воспитывать батутистов мирового класса. Дело ведь не только в Гончарове. Анна Горченок, спутница чемпиона, попала в финал, в котором, правда, успеха ей помешало добиться стечение обстоятельств. Но впереди Олимпиада-2020 в Токио.

Из-за подготовки к соревнованиям Дарья Домрачева, которая на недавнем чемпионате мира после паузы взяла такую долгожданную медаль, не смогла присутствовать на церемонии награждения. Но все же прима биатлона, в 2015-м выигравшая розыгрыш Кубка мира, обратилась ко всем участникам "Триумфа".

А вот этот момент крутили телекомпании всего мира. Поступок, ставший символом честной борьбы. Белорусский самбист Степан Попов уносит с ковра поверженного и травмированного соперника.

Лучшей командой становится женская байдарка-четверка. Наши девушки, как мы помним, сражались на Олимпиаде не только за себя. Это уже потом мужскую сборную оправдают в полном составе из-за нелепой дисквалификации, но побед это нам не вернет.

Первая белорусская медалистка Олимпиады по борьбе Мария Мамошук побеждает в номинации "Прорыв года". Чемпионка мира - 2015 в беге на 800 метров Мария Арзамасова становится обладательницей статуэтки за "Результат года". И "За волю к победе" побеждает 11-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий. В Рио он произвел настоящий фурор.

Спустя более месяца голосования известны имена наших лучших атлетов, которые прекрасно себя чувствуют не только на спортивных соревнованиях, но и в качестве гостей на таком шоу, которое подготовила творческая группа Белтелерадиокомпании.

Для Ольги Рыжиковой и Дмитрия Бочкова это уже не первая работа на вручении премий конкурса "Триумф. Героям спорта". Но церемония в 2017-м получилась памятной. Для всех.

А солисты группы NAVIBAND, которая представит Беларусь на “Евровидении” уже в этом году, замечают, что у музыкантов и спортсменов немало общего.

Как чувствуют спортсмены в новом для себя амплуа - не на пьедестале, а на красной ковровой дорожке “спортивного Оскара”? Неповторимые эмоции! Все, что могло остаться за кадром, но не ускользнуло от объективов наших телекамер! Не пропустите телеверсию главной спортивной премии Беларуси - сразу после “Панорамы” ее покажет телеканал “Беларусь 1”.