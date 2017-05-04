4 Мая 2017 07:14

В Минске сегодня откроется чемпионат мира по муай-тай, на котором Беларусь представят 35 спортсменов: 13 выступят во взрослой мужской категории, 12 - в возрасте 18-23 года. Участвуют и 10 девушек. Всего на турнире выступят около 700 бойцов из более чем 60 стран. Чемпионат планеты примет минский Дворец спорта. Бои начнутся завтра, а завершится турнир 12 мая.

Белорусы нацелены на первое место командного зачета, но есть и главный конкурент - Таиланд. К слову, наши спортсмены ни разу не возвращались с турниров по муай-тай без наград, а победить родоначальников тайского бокса удавалось лишь нашим бойцам.