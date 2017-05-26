27 Мая 2017 21:24

Белорусские и зарубежные дипломаты оттачивали навыки, необходимые за столом переговоров на корте. В Минске прошел второй дипломатический турнир по теннису. Участие приняли около 40 дипломатов из 12 стран и четырех международных организаций. Несмотря на любительский формат соревнований, борьба была напряженной.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

"Умение мыслить зависит во многом от физического состояния. Здесь на корты выходили представители разных стран, которые находятся в разных интеграционных структурах, разную политику проводят. Но здесь они борются именно в спортивных соревнованиях. Это важно".

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

"Спорт сближает. И те вопросы, которые зачастую сложно решать за столом, решаются на спортивных площадках".

Кстати, победителями в индивидуальном и парном мужском разряде стали сотрудники нашего внешнеполитического ведомства. В числе именитых призеров - посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб и Шамилка Самарасинкха - супруга представителя ПРООН в нашей стране.