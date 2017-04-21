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В Минске продолжается чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи
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24 Апреля 2017 09:03

В Минске продолжается чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи

Во Дворце спорта в Минске продолжается чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. Сегодня в программе турнира командные соревнования, которые начинаются в эти минуты. У мужчин - в шпаге и рапире. У девушек — в сабле. Трансляция на “Беларусь 5” в 19:00. Завершится европейский чемпионат завтра. Отметим, еще до начала соревнований минское первенство континента вошло в историю. Чемпионат Европы в Беларуси собрал 333 участника из 32 стран.

  

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