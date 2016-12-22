20 Декабря 2016 15:22

В Миноблисполкоме чествовали участников национальной команды Беларуси на 15-х Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как подчеркнули на встрече, центральный регион гордится высокими достижениями наших спортсменов и будет максимально поддерживать атлетов и впредь. Правда и взамен от них ждут результативных выступлений на международной арене. Большая роль здесь у Минской областной комплексной школы высшего спортивного мастерства. Паралимпийцы получили грамоты и сувениры от губернатора, а также обсудили профессиональные и личные вопросы.

Отметим, за всю историю Беларуси наши паралимпийцы завоевали на летних и зимних Играх всего 132 медали. Из них 47 наград получили спортсмены из Минской области.