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В Миноблисполкоме чествовали участников национальной команды Беларуси на 15-х Паралимпийских играх
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20 Декабря 2016 15:22

В Миноблисполкоме чествовали участников национальной команды Беларуси на 15-х Паралимпийских играх

В  Миноблисполкоме чествовали участников национальной команды Беларуси на 15-х Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как подчеркнули на встрече, центральный регион гордится высокими достижениями наших спортсменов и будет максимально поддерживать атлетов и впредь.  Правда и взамен от них ждут результативных выступлений на международной арене. Большая роль здесь у Минской областной комплексной школы высшего спортивного мастерства.  Паралимпийцы получили грамоты и сувениры от губернатора, а также  обсудили  профессиональные и личные вопросы. 
Отметим,  за всю историю Беларуси наши паралимпийцы завоевали на летних и зимних Играх всего 132 медали.   Из них 47 наград получили спортсмены из Минской области.  

 

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