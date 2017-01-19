В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно

19 Января 2017 12:03

Федерация гольфа Беларуси открыла первый в регионе гольф-клуб. Ближе к теплому сезону похожая площадка для мини-гольфа появится под открытым небом возле одного из кинотеатров Гродно.





Сообщается, что в ближайшее время эксперты начнут поиск площадки для больших чемпионских гольф-полей. Ожидается, что таким местом станет территория на Августовском канале.



















