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19 Января 2017 12:03

В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно

Федерация гольфа Беларуси открыла первый в регионе гольф-клуб. Ближе к теплому сезону похожая площадка для мини-гольфа появится под открытым небом возле одного из кинотеатров Гродно. 

В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно

Сообщается, что в ближайшее время эксперты начнут поиск площадки для больших чемпионских гольф-полей. Ожидается, что таким местом станет территория на Августовском канале.

В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно


В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно


В мини-гольф теперь можно играть и на полях в Гродно

 

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