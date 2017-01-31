Спорт
31 Января 2017 15:26
В конце февраля столица примет международный турнир по керлингу
Шахматы или бильярд на льду. Альтернативу привычным зимним забавам составляет игра в керлинг. Осваивать технику помогает единственная в стране детская школа по этому виду спорта. Юные спортсмены изучают теорию и тактику, а также этику игры. А свои навыки демонстрируют на турнирах для новичков. По его результатам проходит отбор в молодежную и юношескую команды страны. По словам тренеров, керлинг позволяет развивать не только физическую форму, но и логическое мышление.
Кстати, уже в конце февраля столица примет международный турнир по керлингу. За медали будут соревноваться в том числе и юные спортсмены - ученики столичной школы.
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