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В Холменколлене заключительный - 9-й этап Кубка мира по биатлону
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17 Марта 2017 07:26

В Холменколлене заключительный - 9-й этап Кубка мира по биатлону

Зрителей ожидают две спринтерские гонки. Первыми на лыжню выйдут женщины. У лидера нашей сборной Дарьи Домрачевой - 9-й стартовый номер. Напомним, ровно неделю назад в аналогичной дисциплине она взяла бронзу. Также женскую команду представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Кристина Ильченко. Прямой эфир - в 15:50 на телеканале "Беларусь 5". А в 18:20 стартуют мужчины. За Беларусь выступят Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Александр Дорожко и Максим Воробей.

 

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