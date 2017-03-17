В Холменколлене заключительный - 9-й этап Кубка мира по биатлону

Спорт
17 Марта 2017 07:26
В Холменколлене заключительный - 9-й этап Кубка мира по биатлонуЗрителей ожидают две спринтерские гонки. Первыми на лыжню выйдут женщины. У лидера нашей сборной Дарьи Домрачевой - 9-й стартовый номер. Напомним, ровно неделю назад в аналогичной дисциплине она взяла бронзу. Также женскую команду представят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Кристина Ильченко. Прямой эфир - в 15:50 на телеканале "Беларусь 5". А в 18:20 стартуют мужчины. За Беларусь выступят Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Александр Дорожко и Максим Воробей.
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