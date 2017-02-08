В Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"

9 Февраля 2017 07:31

Кульминация сезона. В австрийском Хохфильцене сегодня стартует чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете за Беларусь побегут Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Прямая трансляция в 16:35 на "Беларусь 5". Дарья Домрачева на смешанную эстафету не заявлена, ведь уже завтра пройдет женский спринт. Всего в программе чемпионата мира 11 гонок. Соревнования продлятся до 19 февраля.