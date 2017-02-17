В Хохфильцене - сегодня женская эстафета

17 Февраля 2017 07:29

В надежде на медали. Сегодня в австрийском Хохфильцене женской эстафетой продолжится чемпионат мира по биатлону. За нашу команду выступят Дарья Домрачева, уже завоевавшая серебро в гонке преследования, две Надежды - Скардино и Писарева - и Ирина Кривко. Для Кривко и Писаревой - это последний шанс на медаль планетарного форума, а вот Домрачева и Скардино в воскресенье выступят еще в масс-старте.

Прямая трансляция эстафеты - в 16:35 на телеканале "Беларусь 5".