Спорт
11 Марта 2017 09:07
В испанской Сьерра-Неваде завершился чемпионат мира по фристайлу в лыжной акробатике
В женском финале белорусок не было, а вот у мужчин Станислав Гладченко добрался до суперфинала, но, к сожалению, при приземлении коснулся спиной склона, и за это получил серьезные сбавки. Итог - у Станислава пятое место.
Еще один белорус - Максим Густик - не сумел пробиться в главный финал. Во второй квалификации он приземлился без ошибок, но допустил небольшие помарки в воздухе. В итоге седьмое место. Золото чемпионата выиграл американец Джонатон Лиллис. Серебро у китайца Ци Гуанпу, бронза досталась Дэвиду Моррису из Австралии. Отметим, лидеры нашей команды - олимпийские чемпионы Алла Цупер и Антон Кушнир - пропускали планетарное первенство.
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