В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Дарья Домрачева пятая по скорости

19 Января 2017 19:03

Пятая по скорости. Дарья Домрачева продолжает набирать форму после возвращения в большой биатлон. В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце белоруска была одной из самых быстрых на лыжне, но из-за шести промахов Домрачева 27-я. Другая наша биатлонистка - Надежда Скардино - 16-я. Победила немка Лаура Дальмайер. Завтра на этапе в Антхольце мужская индивидуальная гонка. В 16:05 - прямая трансляция из Италии на "Беларусь 5".