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В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Дарья Домрачева пятая по скорости
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19 Января 2017 19:03

В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира Дарья Домрачева пятая по скорости

Пятая по скорости. Дарья Домрачева продолжает набирать форму после возвращения в большой биатлон. В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце белоруска была одной из самых быстрых на лыжне, но из-за шести промахов Домрачева 27-я. Другая наша биатлонистка - Надежда Скардино - 16-я. Победила немка Лаура Дальмайер. Завтра на этапе в Антхольце мужская индивидуальная гонка. В 16:05 - прямая трансляция из Италии на "Беларусь 5".

  

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