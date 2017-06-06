В Гомеле проходит второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

6 Июня 2017 19:17

ВРЗ против “Столицы”. Второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу в эти минуты идет в Гомеле, а прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". В первой встрече команд минчане были сильнее, 5:1. Серия продлится до трех побед одной из команд.