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В Гомеле проходит второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
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6 Июня 2017 19:17

В Гомеле проходит второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

ВРЗ против “Столицы”. Второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу в эти минуты идет в Гомеле, а прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5". В первой встрече команд минчане были сильнее, 5:1. Серия продлится до трех побед одной из команд.

  

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