Спорт
13 Июня 2017 08:17
В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию
Более 300 юношей и девушек участвует в чемпионате Беларуси по спортивному ориентированию. На турнир в Гомеле приехали в основном те, кто занимается в учреждениях дополнительного образования, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Они разместились в палаточном лагере, который разбили на урочище Казара. В первенстве представлены три дистанции - спринтерская, классическая и двухэтапная эстафета.
Спортивное ориентирование становится популярным движением среди молодежи. В Беларуси им занимаются более 10-ти тысяч учащихся.
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