В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию

13 Июня 2017 08:17

Более 300 юношей и девушек участвует в чемпионате Беларуси по спортивному ориентированию. На турнир в Гомеле приехали в основном те, кто занимается в учреждениях дополнительного образования, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Они разместились в палаточном лагере, который разбили на урочище Казара. В первенстве представлены три дистанции - спринтерская, классическая и двухэтапная эстафета.

Спортивное ориентирование становится популярным движением среди молодежи. В Беларуси им занимаются более 10-ти тысяч учащихся.