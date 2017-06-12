Главная>>Спорт>>В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию
Спорт
RSS
В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 08:17

В Гомеле проходит чемпионат Беларуси по спортивному ориентированию

Более 300 юношей и девушек участвует в чемпионате Беларуси по спортивному ориентированию. На турнир в Гомеле приехали в основном те, кто занимается в учреждениях дополнительного образования, а также воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Они разместились в палаточном лагере, который разбили на урочище Казара. В первенстве представлены три дистанции - спринтерская, классическая и двухэтапная эстафета.

Спортивное ориентирование становится популярным движением среди молодежи. В Беларуси им занимаются более 10-ти тысяч учащихся.

  

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 12.06.2017 18:46 / Спорт "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =