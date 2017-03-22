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В Федерации футбола представили эмблему нового чемпионата страны
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22 Марта 2017 19:19

В Федерации футбола представили эмблему нового чемпионата страны

В Федерации футбола представили эмблему нового чемпионата страны, а заодно отчитались за деятельность в прошлом году. Бюджет в 2017-м составит чуть больше девяти с половиной миллионов долларов - это на четыре миллиона меньше, чем в предыдущем году. Чтобы закончить академию футбола и манеж в Гродно, пришлось влезать в долги. Впереди - манеж в Бресте и крытое сооружение из легких конструкций в Минске. 

  

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