22 Марта 2017 19:19

В Федерации футбола представили эмблему нового чемпионата страны, а заодно отчитались за деятельность в прошлом году. Бюджет в 2017-м составит чуть больше девяти с половиной миллионов долларов - это на четыре миллиона меньше, чем в предыдущем году. Чтобы закончить академию футбола и манеж в Гродно, пришлось влезать в долги. Впереди - манеж в Бресте и крытое сооружение из легких конструкций в Минске.