В Екатеринбурге начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года

31 Января 2017 15:17

500 дней до футбола. Трехметровые часы установлены в Екатеринбурге и начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года. Ранее подобные механизмы были запущены в Москве, Казани и Сочи, где также пройдут Игры чемпионата мира. В Екатеринбурге же состоятся четыре матча группового этапа.