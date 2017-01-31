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В Екатеринбурге начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года
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31 Января 2017 15:17

В Екатеринбурге начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года

500 дней до футбола. Трехметровые часы установлены в Екатеринбурге и начат отсчет времени до чемпионата мира 2018 года. Ранее подобные механизмы были запущены в Москве, Казани и Сочи, где также пройдут Игры чемпионата мира. В Екатеринбурге же состоятся четыре матча группового этапа.

  

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