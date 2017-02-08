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В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси
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8 Февраля 2017 15:14

В Доме футбола прошла жеребьевка чемпионата Беларуси

Как правило, такая церемония - формальность. В любом случае, всем 16 командам придется сыграть друг с другом дважды. Однако футбольный клуб "Ислочь" жребию календаря придает значение. Команда начнет сезон с 7-ми очков из-за скандала с нечестными матчами.

Стартовый тур чемпионата Беларуси намечен на 1-2 апреля. "Ислочь" сыграет в гостях против "Торпедо". Вернувшиеся в элиту "Гомель" и "Днепр" попали на флагманов - БАТЭ и минское "Динамо". 

  

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