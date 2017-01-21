В Бресте наградили лучших юных спортсменов

22 Января 2017 15:05

Более 90 школьников в возрасте до 14 лет получили спортивную экипировку, памятные сувениры с олимпийской символикой и дипломы из рук призеров Олимпийских игр, победителей чемпионатов мира и Европы. По словам организаторов акции, это хороший стимул для развития олимпийских видов спорта.

Тамара Самохвалова-Давыденко, заслуженный мастер спорта Беларуси, бронзовый призер Олимпийских игр - 1996 по гребле академической: "Когда детям мы вручаем награды, это показатель того, что каждый ребенок может добиться таких же высоких спортивных результатов. Главное - стремиться к ним и достигать своей цели".

Елена Белоконенко, директор представительства НОК Беларуси в Брестской области:

"Практически 40% детей – легкоатлеты, что говорит о том (даже до 14 лет!), что в Брестской области лучше всего развивается легкая атлетика. Недаром на сегодняшний день брестская легкая атлетика – сильнейшая в стране".

В регионе насчитывается около трех с половиной тысяч спортивных объектов. Созданы все условия для развития и улучшения спортивных достижений.