В Борисове прошла спартакиада среди будущих чемпионов

19 Мая 2017 15:32

От челночного бега и эстафет до испытаний с чувством юмора. В Борисове впервые прошла спартакиада среди будущих олимпийских и мировых чемпионов. Посвятили праздник Дню работников физической культуры и спорта, который отметят в Беларуси завтра, 20 мая. Нетипичное первенство принимал городской стадион в Борисове. На футбольное поле вышли биатлонисты, баскетболисты, спортсмены легкой атлетики, пловцы, чтобы соревноваться в скорости и ловкости. За медали боролись 7 команд - это воспитанники спортивных школ и училища олимпийского резерва. Среди болельщиков оказалась и наша съемочная группа.

Рассказывает Александра Драгун: Даже с закрытыми глазами семь капитанов отыскали свои команды. Хотя для некоторых в новинку соревноваться на суше. К победам их ведет брасс или кроль. Вслепую они преодолели дистанцию с преградами и дали старт празднику спорта, который приурочили ко Дню работников физической культуры.

Нетипичное первенство принимает городской стадион в Борисове. На поле с зеленым газоном вышли биатлонисты, баскетболисты, спортсмены легкой атлетики, пловцы, чтобы принять участие в спортландии. Соревнуются на скорость и ловкость. Безусловно, за медали.

Исключение, пожалуй, команда в желтой форме. Стройные юноши и девушки все - баскетболисты. Поэтому испытания с мечом в 600 граммов - их главным рабочим инструментом - принесли им дополнительные баллы. Команде соседей повезло меньше - они любители зимнего вида спорта.

На старте - воспитанники шести спортивных школ Борисова и филиала Плещеницкого училища олимпийского резерва. В дружинах по 8 человек. Испытания разного характера, от челночного бега до эстафет. Кстати, некоторые конкурсы не только на физическую подготовку, но и на чувство юмора.

Поддержать будущих чемпионов пришли их знаменитые земляки - спортсмены, которые представляют нашу страну на европейских, мировых и олимпийских соревнованиях. Среди них и участник летней Олимпиады в Рио тяжелоатлет Павел Ходасевич.

Спартакиада в таком формате прошла впервые в Борисове. Победителями ее стали воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Дружба". Праздник здоровья планируют сделать традиционным и вдохновить больше команд на участие.