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4 Июня 2017 09:05

В Белграде завершается третий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Перед белорусскими гребцами стоит задача - попасть на пьедестал. Сегодня в Белграде завершается третий и последний этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Прямую трансляцию из Сербии будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 11:30. Белорусы выступят в 11 заездах. Напомним, накануне наши спортсмены завоевали 3 награды — все они были высшего достоинства. Отметим, этот этап Кубка мира станет хорошей проверкой сил для наших гребцов перед главными стартами сезона — чемпионатом Европы в июле и мировым форумом в августе.