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В Беларуси установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика
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29 Апреля 2017 21:31

В Беларуси установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика

Разноцветную пирамидку в этом году собрали менее чем за 3 секунды.

Сегодня в Беларуси начался международный чемпионат. Всего участников 70. География - Беларусь, Россия и Украина. Возраст практически не ограничен - самому старшему на площадке 34 года. А вот самой маленькой участнице - всего 4 . Чемпионка СНГ из Питера собирает пирамидку менее чем за минуту.

Всего - 18 номинаций. Среди них сборка кубика вслепую, ногами, руками, а также пирамидка с 4 и 12 гранями. Чемпионат проходит 2 дня - с 8 утра по 8 вечера.

  

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