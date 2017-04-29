В Беларуси установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика

29 Апреля 2017 21:31

Разноцветную пирамидку в этом году собрали менее чем за 3 секунды.

Сегодня в Беларуси начался международный чемпионат. Всего участников 70. География - Беларусь, Россия и Украина. Возраст практически не ограничен - самому старшему на площадке 34 года. А вот самой маленькой участнице - всего 4 . Чемпионка СНГ из Питера собирает пирамидку менее чем за минуту.

Всего - 18 номинаций. Среди них сборка кубика вслепую, ногами, руками, а также пирамидка с 4 и 12 гранями. Чемпионат проходит 2 дня - с 8 утра по 8 вечера.