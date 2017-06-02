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В Беларуси продолжается спортивный праздник
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3 Июня 2017 15:00

В Беларуси продолжается спортивный праздник

Страна отмечает Международный олимпийский день. 25 площадок и несколько тысяч участников. Турниры проходят в областных центрах, но главные состязания - в минском парке Горького. Гости участвуют в разных видах спорта - от футбола до керлинга. Почетными гостями стали олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Камандар Маджидов и Татьяна Ледовская. Именитые спортсмены устроили мастер-классы.

За успешное выступление организаторы выдают значок, а также майки и кепки с олимпийской символикой.

  

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