В Беларуси продолжается спортивный праздник

3 Июня 2017 15:00

Страна отмечает Международный олимпийский день. 25 площадок и несколько тысяч участников. Турниры проходят в областных центрах, но главные состязания - в минском парке Горького. Гости участвуют в разных видах спорта - от футбола до керлинга. Почетными гостями стали олимпийские чемпионы Сергей Макаренко, Леонид Тараненко, Камандар Маджидов и Татьяна Ледовская. Именитые спортсмены устроили мастер-классы.

За успешное выступление организаторы выдают значок, а также майки и кепки с олимпийской символикой.