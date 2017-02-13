"Лыжня-2017" собрала более 500 могилевчан

13 Февраля 2017 12:12

Более 500 могилевчан приняли участие в соревнованиях в Печерском лесопарке. Большой флешмоб за здоровый образ жизни собрал тех, кто впервые встал на лыжи, и профессиональных спортсменов. Среди них и серебряный призер Олимпиады в Ванкувере биатлонист Сергей Новиков. Впервые соревнования прошли в 13 возрастных группах. Самому юному участнику всего 5 лет. Самому опытному уже 70.

Поднимали боевой дух спортсменам солдатской кашей и чаем из самовара.