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"Лыжня-2017" собрала более 500 могилевчан
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13 Февраля 2017 12:12

"Лыжня-2017" собрала более 500 могилевчан

Более 500 могилевчан приняли участие в соревнованиях в Печерском лесопарке. Большой флешмоб за здоровый образ жизни собрал тех, кто впервые встал на лыжи, и профессиональных спортсменов. Среди них и серебряный призер Олимпиады в Ванкувере биатлонист Сергей Новиков. Впервые соревнования прошли в 13 возрастных группах. Самому юному участнику всего 5 лет. Самому опытному уже 70.

Поднимали боевой дух спортсменам солдатской кашей и чаем из самовара.

  

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