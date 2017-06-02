В Беларуси отметили Международный олимпийский день

3 Июня 2017 21:00

Тема олимпийских перспектив, которую затронули на неделе на высшем уровне, сегодня получила развитие. Точнее сказать, наглядное доказательство того, что спорт в Беларуси любят и ценят. Массовый спорт в стране действительно на подъеме. Чего не скажешь о спорте профессиональном. Здесь есть серьезные вопросы и пристальное внимание, а также требования со стороны государства. Ведь благодаря спортивным успехам страна завоевывает имидж и славу на международной арене. И ни с чем не сравнимые эмоции болельщиков, которые испытывают чувство гордости за страну. И вот сегодня по всей Беларуси провели Международный олимпийский день. Это поистине масштабный спортивный калейдоскоп. Главная задача его - популяризация массового спорта, в первую очередь среди подрастающего поколения. Ведь это основа будущих профессиональных достижений. Гостями мероприятий стали олимпийские чемпионы. И, конечно, рядом наши будущие атлеты, наши олимпийские надежды. О большом празднике - Андрей Козлов.

От детского тренера зависит если не все, то многое. Дать вовремя правильный совет — бесценно.

Какой подойдет лучше, можно было выбрать именно сегодня. Международный олимпийский день с огромным трудом вместился в пространство парка Горького, где место нашлось даже зимним видам спорта, например, керлингу в миниатюре или его настольному аналогу.

Вообще Международный олимпийский день посетили многие наши известные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы Александр Богданович и Камандар Маджидов.

Это именно тот момент, когда свой выбор сделать невероятно сложно. Около 25 спортивных площадок разного направления. Вот здесь можно сыграть в волейбол, там вообще заняться джиу-джитсу. А за моей спиной попробовать себя в национальном виде спорта — вольной и греко-римской борьбе.

При этом одной из проблем развития вида спорта в Беларуси считается подготовка резерва. Второй год подряд мероприятие, организованное Национальным олимпийским комитетом, напротив показывает, что дети и хотят заниматься спортом, и очень его любят.

Эту девочку зовут Мелита. Как нашу знаменитую гимнастку Мелитину Станюту, которая для юных спортсменок — кумир. И кумир не только в своем виде спорта. Участница двух Олимпиад художественную гимнастику ставит в пример многим. Здесь нет проблем ни с тренерскими кадрами, ни с резервом.

Сергей Макаренко брал медали Олимпийских игр, вы только представьте, почти 60 лет назад. Олимпиаду тогда принимал Рим. Обратите внимание, насколько наш чемпион находится в отличной форме.

Главная награда дня достается Белагропромбанку, генеральному спонсору Национального олимпийского комитета, за выдающиеся заслуги в пропаганде спорта и здорового образа жизни. Она присвоена за организацию проекта "Команда мечты", благодаря которой в футбол были привлечены дети-сироты. По словам председателя правления банка Анатолия Лысюка, на этом организация останавливаться не собирается.

Солисты группы NaviBand, запомнившиеся всем зрителям "Евровидения", часто появляются на спортивных мероприятиях. Признаются, что еще больше пристрастились к занятию спортом.

Массовый спорт — основа спорта профессионального. Чем больше детей занимается любыми видами спорта, тем больше есть возможностей распознать настоящих талантов, за успехами которых в будущем будет следить и болеть вся страна.