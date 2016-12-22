В Беларуси может появится черный список футбольных фанатов

22 Декабря 2016 21:12

В Беларуси в скором времени может появится черный список футбольных фанатов. В МВД планируют запретить посещать спортивные матчи наиболее радикальным болельщикам. Околофутбольные баталии давно вызывают недовольство у правоохранителей. Во многих странах подобные блэк-листы существуют уже не один год. Кого могут внести в список нежелательных посетителей? Коснется ли это изменение только футбола и не ущемляет ли новое постановление самих болельщиков? Ответы на вопросы искал Владимир Королев.

От трех месяцев до трех лет фанатам, которые регулярно нарушают порядок на стадионе, могут запретить посещать спортивные мероприятия. В первую очередь это касается футбольных болельщиков. Эксперты утверждают, запреты не уникальны, в основу взяты меры безопасности при проведении спортивных мероприятий в Германии, Великобритании, Франции и России.

Сергей Сафарьян, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола: "Такие ограничительные меры существуют достаточно давно. Это пошло с английских болельщиков и в дисциплинарном кодексе ФИФА, и в нашем дисциплинарном кодексе БФФ такие запретительные нормы есть. Сколько людей будет конкретно, пока трудно сказать. Мы надеемся, что это профилактическая работа даст результаты и таких людей будет немного".

Массово вносить в такой список фанатов не планируется, ведь это может сказаться на посещаемости мероприятий, что повлечет к снижению продажи билетов. В МВД сообщили, что подобная мера в первую очередь носит профилактический характер - ради безопасности самих же болельщиков на стадионах. В той же России такой запрет существует уже три года, и сейчас в блэк-листе лишь 43 фамилии.

Роман Мельник, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси: "Только суд будет определять степень виновности того или иного лица и соответствии того нарушения, которое он допустил ранее при проведении спортивного мероприятия. И, соответственно, может и должна ли быть установлена вот эта мера запрета".

Болельщик, получивший подобный запрет решением суда, не сможет посещать не только футбол, но и хоккей, гандбол и другие спортивные мероприятия. Сообщается, что вводимые ограничения не искажают сущность конституционных прав и свобод. Подобные ограничения согласуются с нормами международных правовых актов и принципу международного права.

Три года - это максимальный запрет, который, скорее всего на первоначальном этапе не будет рассматриваться. Стоит отметить, что за этот год к уголовной ответственности привлекалось чуть более ста фанатов, но это не значит, что всем им запретят посещать спортивные мероприятия. А вот за нарушение запрета не ходить на стадион, планируется ввести штраф - от 42 до 420 рублей.

Впрочем, в милиции дали понять, что есть претенденты, которые могут пополнить будущий черный список. За этот год в отношении 18 фанатов было возбуждено более 200 уголовных дел. И если после вступления закона в силу эти люди вновь на стадионе устроят потасовку, то запрет на ближайшее время им будет обеспечен.