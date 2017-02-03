В Беларусь приходит большой теннис

2 Февраля 2017 21:32

Уже завтра наша мужская сборная начнет матч первого круга первой Евро-Африканской группы против команды Румынии. Долгих 6 лет наши теннисисты пытались попасть во второй по значимости дивизион и теперь полны сил и желания не только закрепиться здесь, но и штурмовать мировую группу. Тем более что сегодня у команды все для этого есть. Елена Горельчик о предматчевых раскладах.

Сентябрь 2016-го, матчевая встреча с командой Дании. На кону - выход в первую Евро-Африканскую группу, второй по значимости дивизион, попасть куда сборная Беларуси не могла последние шесть лет. Осенью прошлого года это получилось.

Долгий путь к вершинам тенниса. Что значит играть в мировой группе - из нынешнего состава сборной знает разве что Максим Мирный и капитан Владимир Волчков. Остальные, молодые и амбициозные, очень хотят туда попасть.

Первый соперник на этом пути - команда Румынии, некогда трижды игравшая в финалах мировой группы. Шесть последних лет эта сборная пытается вернуться в элиту тенниса. Близкие по командному рейтингу румыны опережают наших теннисистов всего на 7 позиций.

Уступают совсем немного хозяева сопернику и в личном рейтинге.

К примеру, выше всех - 129 - Мариус Копил. Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко - 175. Однако Кубок Дэвиса давно застолбил за собой статус турнира, где личный рейтинг - сухая статистика. Ведь в первую очередь здесь играют за страну

Традиционная для Кубка Дэвиса процедура - жеребьевка. Рефери матча приветствует команды, теннисисты обмениваются шутками. Капитаны называют первые номера и составы на парный поединок. Игра начинается уже сейчас.

Открывать матчевую встречу выпало первому номеру хозяев Илье Ивашко и второй ракетке румынской сборной Адриану Унгуру. Вслед за ними сыграют Егор Герасимов и Мариус Копил. В субботу - украшение и главная интрига матча. По разные стороны сетки окажутся старые друзья-напарники Максим Мирный и Хория Текау, которые вместе выиграли не один титул АТР.

Победитель теннисной дуэли Беларусь - Румыния в апреле сыграет во втором круге с командой Австрии. Проигравший в сентябре будет бороться за право остаться в этом дивизионе.