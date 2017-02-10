В австрийском Хохфильцене сегодня состоятся две гонки преследования

12 Февраля 2017 09:10

В австрийском Хохфильцене в четвертый соревновательный день чемпионата мира по биатлону состоится две гонки преследования. В 12:30 начнется женский пасьют. Здесь Беларусь представят 3 спортсменки, в том числе Дарья Домрачева. У лидера нашей команды 27-й стартовый номер. Надежда Скардино отправится на трассу 25-я, Ирина Кривко - 36-я. Мужской пасьют запланирован на 16:45. В гонке преследования из белорусов выступит только Сергей Бочарников. Он выйдет на трассу под 45-м номером. Прямые трансляции на "Беларусь 2". Не пропустите!