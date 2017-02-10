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В австрийском Хохфильцене сегодня состоятся две гонки преследования
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12 Февраля 2017 09:10

В австрийском Хохфильцене сегодня состоятся две гонки преследования

В австрийском Хохфильцене  в четвертый соревновательный день чемпионата мира по биатлону состоится две гонки преследования. В 12:30 начнется  женский пасьют. Здесь Беларусь представят 3 спортсменки, в том числе Дарья Домрачева. У лидера нашей команды 27-й стартовый номер. Надежда Скардино отправится на трассу 25-я, Ирина Кривко - 36-я.  Мужской пасьют запланирован на 16:45. В гонке преследования из белорусов выступит только Сергей Бочарников. Он выйдет на трассу под 45-м номером. Прямые трансляции на  "Беларусь 2". Не пропустите!

  

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