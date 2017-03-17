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УНИКС уступил "Жальгирису" в матче Евролиги
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18 Марта 2017 12:14

УНИКС уступил "Жальгирису" в матче Евролиги

Белорусский центровой казанского УНИКСА Артем Параховский набирает 15 баллов, однако этого оказывается недостаточно, чтобы победить дома литовский "Жальгирис" в рамках баскетбольной Евролиги. Клуб из Каунаса увозит победу, 82:80, а казанцы терпят восьмое поражение кряду. 

  

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