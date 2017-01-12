Указ "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" продлен до 2020 года

11 Января 2017 21:05

Глава государства продлил действие указа "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" до 2020 года.

Документ предусматривает повышение эффективного использования средств поддержки спорта государством. Так, для обеспечения планомерного финансирования расходов клубы получили возможность использовать средства из любых источников, за исключением местных бюджетов. Также ограничивается возможность направления средств поддержки на заработную плату спортсменов клубов, которые выступают не в высших дивизионах национального чемпионата Беларуси. Как заявил Агентству теленовостей первый замминистра спорта и туризма Александр Гагиев, требования, закрепленные в указе, стимулировали спортивные организации к зарабатыванию средств и существенно повысили самоокупаемость.

Александр Гагиев, первый замминистра спорта и туризма Беларуси: "Политика, которую мы ведем на протяжении всех лет действия указа, она позволила, во-первых, уменьшить количество клубов и поднять их качество, хотя над этим еще будем работать. Во-вторых, позволила клубам зарабатывать. Если в 10-м году это было порядка 7 % от поддержки, то сегодня показатель приближается к 30 %".

Клубы по игровым видам спорта по-прежнему будут отдавать 25 % на развитие детско-юношеского спорта, однако в новом указе говорится о более точечном и конкретном распределении указанной суммы.