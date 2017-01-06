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Указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению вторых Европейских игр 2019 года
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9 Января 2017 19:16

Указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению вторых Европейских игр 2019 года

Глава государства подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению вторых Европейских игр 2019 года. Комитет возглавил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. На комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных лиц по подготовке и проведению европейского форума. Также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана соревнований.

Напомним, 21 октября 2016 года по итогам голосования в рамках 45-й Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов наша страна получила право принимать у себя вторые в истории Европейские игры.

 

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