9 Января 2017 19:16

Глава государства подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению вторых Европейских игр 2019 года. Комитет возглавил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. На комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных лиц по подготовке и проведению европейского форума. Также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана соревнований.

Напомним, 21 октября 2016 года по итогам голосования в рамках 45-й Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов наша страна получила право принимать у себя вторые в истории Европейские игры.