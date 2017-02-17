Участники соревнований по биатлону "Снежный снайпер" готовятся разыграть награды

19 Февраля 2017 09:02

Участники 10-х республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба готовятся разыграть награды в смешанных эстафетах. Сегодня в спорткомплексе "Раубичи" состоится второй день соревнований. Отметим, здесь "Снежный снайпер" проходит впервые и в условиях, приближенных к профессиональному биатлону. Накануне были разыграны награды в масс-стартах. Итак, начало у младшей возрастной группы в 11:00. А церемония награждения победителей и призеров запланирована на 16:00.