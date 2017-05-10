У сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира начинаются ключевые матчи

10 Мая 2017 07:19

После трех поражений от фаворитов группы дружина Дэйва Льюиса открывает серию игр с менее рейтинговыми оппонентами, однако довольно сильными командами. Первая из этого списка - сборная Швейцарии, которая накануне уступила в тяжелейшем матче французам в серии буллитов - 3-4. Кроме того, в активе швейцарцев - победы над словенцами и норвежцами. Прямая трансляция матча Швейцария - Беларусь из Парижа на "Беларусь 1" в 17:10.