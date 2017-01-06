У "Динамо" это 6-я победа подряд

4 Января 2017 12:11

По два очка. Дебютанты минского "Динамо" Аарон Палушай и Фредерик Петтерссон помогли команде одержать победу в игре с лидером чемпионата КХЛ - питерским СКА. Первый забросил шайбу и отдал голевую передачу, второй оформил дубль. Виктория над "армейцами" 5:4 позволяет белорусам сохранить 5-е место Восточной конференции.

Отметим, что для "Динамо" это 6-я победа подряд. Уже завтра на "Минск-Арене" бело-синие примут "Северсталь".