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У "Динамо" это 6-я победа подряд
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4 Января 2017 12:11

У "Динамо" это 6-я победа подряд

По два очка. Дебютанты минского "Динамо" Аарон Палушай и Фредерик Петтерссон помогли команде одержать победу в игре с лидером чемпионата КХЛ - питерским СКА. Первый забросил шайбу и отдал голевую передачу, второй оформил дубль. Виктория над "армейцами" 5:4 позволяет белорусам сохранить 5-е место Восточной конференции. 

Отметим, что для "Динамо" это 6-я победа подряд. Уже завтра на "Минск-Арене" бело-синие примут "Северсталь". 

 

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