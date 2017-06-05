У белорусов 7 наград на этапе Кубка мира по гребле

5 Июня 2017 12:17

Олег Юреня завоевал вторую золотую медаль на третьем этапе Кубка мира в Белграде по гребле. Белорусскому байдарочнику не было равных на дистанции 5000. В первый день финалов Юреня выиграл заезд на 1000 м. В женском одиночном каноэ на 5000 м первой финишировала Ольга Климова. Всего в Белграде белорусы взяли 7 наград этапа Кубка мира.