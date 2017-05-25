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Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу
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22 Мая 2017 12:07

Турнирная таблица чемпионата Беларуси по футболу

"Городея" обыгрывает жодинский "Торпедо-БелАЗ" в матче 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу. После первого тайма "сахарные" уступали 0:2, но в итоге сумели забить три мяча во второй половине.

Виктории, также со счетом 3:2, добивается "Ислочь", дубль Павла Савицкого приносит победу "Неману" в игре с "Крумкачамі".

Напомним, в классико "Динамо" уступило 0:1 БАТЭ, а лидер - солигорский "Шахтер" - был сильнее "Слуцка".

В турнирной таблице борисовчане на два балла отстают от "Шахтера", третьими идут столичные "динамовцы". 

  

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