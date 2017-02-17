Турнир по спортивным бальным танцам прошел в Минске

20 Февраля 2017 15:21

Танцевальный марафон объединил рекордное количество участников из 12 стран. С мастерами вальса, танго и квикстепа познакомилась Юлия Токарь.

Минск опять в центре танцевальной стихии. Нынешний 5 открытый турнир по спортивным бальным танцам бьет рекорды как по количеству участников - на паркет вышли почти 800 пар, так и по географии гостей - Россия, Украина, Франция, Италия, Израиль. Представлено 12 стран.

Турнир открытый, а это значит, что на одной площадке - профессионалы и любители разной подготовки и возраста. Самым маленьким танцорам нет и шести.

Квикстеп, вальс, танго и джайв на одном паркете. Месяцы плодотворных репетиций, чтобы безукоризненно выполнить танцевальные па, выбор ярких, неповторимых костюмов, тысячи километров и менее двух минут на сцене, чтобы впечатлить профессиональное жюри.

Один из главных атрибутов для танцора - обувь. Например, эти закрытые туфли рассчитаны на европейскую программу, а вот в таких, открытых, участники танцуют самбу, румбу и ча-ча-ча.

Румба их связала. Профессиональные танцоры Егор и Анна в паре менее года, но ощущение партнера позволило через две недели стать призерами на чемпионате Беларуси. На этот раз для латино-американской программы дуэт примерил образы горячих испанцев.

В течение двухдневного марафона танцоры боролись за Кубок мира - титул, который дается на всю жизнь. Следующий танцевальный форум пройдет осенью. Во время Кубка города участники покажут новые хореографические программы.