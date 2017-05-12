Турнир памяти Семена Халипского пройдет в Минске с 23 по 25 мая

12 Мая 2017 19:08

Елена Левченко, Анастасия Веремеенко и Алекс Бентли не приедут на турнир памяти Семена Халипского, который пройдет в Минске с 23 по 25 мая. Кроме белорусской сборной на Кубке выступят молодежная команда нашей страны, Аргентина и Великобритания. Турнир Халипского станет этапом подготовки белорусок к июньскому чемпионату Европы в Чехии.