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6 Марта 2017 12:22

"Цмокі" на выезде уступают подмосковным "Химкам"

"Цмокі" на выезде уступают подмосковным "Химкам" в очередном матче Единой лиги ВТБ, 72:80. Самый результативный в составе минчан Дрю Джойс: 23 очка и пять подборов. В таблице минчане на 12-м месте из 13-ти. Следующий поединок команда Игоря Грищука проведет 20 марта в Таллине против "Калева".