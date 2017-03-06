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"Цмокі" на выезде уступают подмосковным "Химкам"
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6 Марта 2017 12:22

"Цмокі" на выезде уступают подмосковным "Химкам"

"Цмокі" на выезде уступают подмосковным "Химкам" в очередном матче Единой лиги ВТБ, 72:80. Самый результативный в составе минчан Дрю Джойс: 23 очка и пять подборов. В таблице минчане на 12-м месте из 13-ти. Следующий поединок команда Игоря Грищука проведет 20 марта в Таллине против "Калева".  

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