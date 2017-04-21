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"Цмокі-Мінск" завершают сезон в Единой лиге ВТБ поражением
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24 Апреля 2017 12:07

"Цмокі-Мінск" завершают сезон в Единой лиге ВТБ поражением

"Цмокі-Мінск" завершают сезон в Единой лиге ВТБ поражением в Краснодаре от местного клуба "Локомотив-Кубань" - 72:81. Самым результативным в составе гостей стал американский легионер Антонио Грейвз, набравший 21 очко. В 24 матчах розыгрыша "драконы" одержали лишь 5 побед и заняли предпоследнее место в турнирной таблице.

  

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