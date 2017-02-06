"Цмокі-Мінск" сотворили главную сенсацию 15 тура Единой Лиги ВТБ

6 Февраля 2017 12:12

"Драконы" обыграли казанский УНИКС в овертайме - 87:85. Самый результативный у минчан - новичок Антонио Грейвс - 19 очков. Центровой УНИКСа - белорус Артем Параховский - набрал 12 очков и сделал 6 подборов.

Эта победа стала для белорусов первой с ноября в Единой Лиге ВТБ. После 15 игр у "Цмокі-Мінск" 4 виктории и 11 место. Следующий матч 19 февраля дома против "Астаны".