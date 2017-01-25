"Цмокі-Мінск" обыграли "Нантер", 88:82

26 Января 2017 12:12

"Цмокі-Мінск" обыгрывают "Нантер" в матче заключительного тура основного раунда Кубка ФИБА - 88:82. Отметим, что шансы на выход в плей-офф "драконы" потеряли еще в прошлом туре. В группе N белорусы финишировали вторыми. А первая строчка и место в нокаут-раунде досталось как раз французам.