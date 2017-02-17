Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>"Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"
Спорт
RSS
"Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"
Скачать Поделиться

19 Февраля 2017 15:10

"Цмокі-Мінск" – "Астана" (Казахстан) - прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5"

В надежде на плей-офф. "Цмокі-Мінск" сегодня продолжат выступление в Единой лиге ВТБ домашней встречей с "Астаной" из Казахстана. После 15 туров белорусы - 11-е, "Астана" же - на заветном 8-м месте. Прямая трансляция в 17:30 на телеканале "Беларусь 5". 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =