Центру олимпийского резерва по гребле в Бресте исполнилось 10 лет

22 Мая 2017 09:03

Свой день рождения здесь отпраздновали парадом лодок. На воду вышли байдарочники, каноисты и спортсмены по гребле академической - воспитанники и выпускники центра. Затем эстафету подхватили на суше роллеры и любители скандинавской ходьбы. И это тоже неслучайно. Брестский гребной канал сегодня – это отличная база для занятия спортом. Здесь есть отличная лыжероллерная и велосипедная трассы.

Павел Денисюк, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:

"За 10 лет через центр прошло более 6 000 спортсменов, которых мы подготовили. Также в этом году у нас будут международные соревнования юношеские. Это Балтийские игры, где будут две гребли: академическая и байдарка и каноэ".

Ирина Попенко, мастер спорта международного класса по гребле, чемпионка мира и Европы, участница Олимпийских игр – 2000: "Когда открылся центр, я еще была воспитанницей этого центра. Еще целый год занималась в составе национальной команды. Потом я завершила карьеру и осталась здесь работать. Я живу этим, наблюдаю, как из детей вырастают чемпионы".

Из-за благоприятной розы ветров и базы международного уровня на брестской воде постоянно тренируются гребцы национальной команды, а также спортсмены из Азербайджана, России, Украины, Казахстана и даже Малайзии. А в 2018 году здесь пройдет чемпионат Европы по гребле среди спортсменов до 23 лет.